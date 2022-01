Testen, testen, testen

Bevor am kommenden Wochenende der Ernst der Liga wieder beginnt, testen die sich in ihren Trainingslagern befindlichen Zweit- und Drittligisten. Womit ausnahmsweise einmal nicht Corona gemeint ist, obwohl auch das zum Alltag der Kicker dazugehört. Neue Spieler werden begutachtet, die Form und Spritzigkeit jedes einzelnen in Tabellen notiert und Spielsysteme erprobt oder gefestigt. Wer es sich leisten kann und will, gastiert traditionell in südlichen Gefilden, bevorzugt an der türkischen Riviera, wo sich die Lira im freien Fall befindet und der Tourismus pandemiebedingt am Boden liegt. Anstecken kann man sich schließlich auch zu Hause.

So trafen im schönen Belek der Tabellenerste der dritten Liga, Magdeburg, und Verfolger Waldhof Mannheim bei frühlingshaften Temperaturen aufeinander. Es war das Topspiel des letzten Spieltages vor Weihnachten gewesen, das klar der 1. FCM mit 3:0 gewonnen hatte, wobei Waldhof jedoch in der zweiten Halbzeit den Magdeburgern ar...