Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Stark am Ball Im Verein gegen Judenhass Hassparolen und physische Gewalt sind für die Sportlerinnen und Sportler des jüdischen Vereins Makkabi Normalität. Aber sie lassen sich nicht einschüchtern. Lian zum Beispiel: Sie weiß den Verein hinter sich und träumt davon, in der Bundesliga im Tor zu stehen. Bei Makkabi trainieren auch Moslems, Christen und Menschen ohne Religion. Auch sie erleben die Hetze mit. Arte, 19.40 Uhr Muhammad Ali Von den acht Stunden, die der Vierteiler dauert, ist keine Minute zuviel. Dabei geht es selbstverständlich nicht nur um Boxsport. »Wenn er nicht schwarz wäre, wäre er jedermanns Liebling«, meinte Malcolm X, mit dem Ali befreundet war. Doch der Champion wurde zu einer Ikone der Bürgerrechtsbewegung und des Antikolonialismus und setzte mit seiner Verweigerung des Kriegsdienstes in Vietnam seine Karriere ...

Artikel-Länge: 2613 Zeichen

