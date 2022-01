White-Collar-Hooligan des Tages: Yusuf Yerkel

Mindestens 301 Arbeiter starben am 13. Mai 2014 bei einem Grubenbrand in einem Braunkohlebergwerk im westtürkischen Soma. Das »Soma-Massaker«, wie es Gewerkschafter nannten, war Folge mangelnder Sicherheitsvorkehrungen nach der Privatisierung der Grube durch die AKP-Regierung. Doch der damalige Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan erklärte kaltschnäuzig: »Zu sterben gehört zum Schicksal von Bergarbeitern.« So wurde er in Soma von wütenden Bergleuten empfangen, die seinen Rücktritt for...