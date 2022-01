Postsowjetische Pulverfässer

Die Weltgegend zwischen Kaspischem Meer, afghanischer, russischer und chinesischer Grenze umfasst fünf frühere Sowjetrepubliken, seit 1991 souveräne Staaten Zentralasiens: Turkmenistan, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan. Diese fünf Länder bilden ein Gebiet von vier Millionen Quadratkilometern, flächenmäßig fast so groß wie die Europäische Union. Keine andere Region der früheren Sowjetunion hat eine solche demographische Dynamik. Die Bevölkerungszahl Zentralasiens hat sich nach dem Ende der UdSSR insgesamt um ein Drittel erhöht auf rund 75 Millionen Menschen. Rund 30 Prozent von ihnen sind jünger als 30 Jahre alt. Gewaltig sind die Reserven der Gegend an Öl und Gas. Doch die Einkünfte daraus sind sehr ungleich verteilt. Welche Brisanz sich damit verbindet, wird deutlich, seit in Kasachstan gewaltsame Massenproteste stattfinden. Zu den sozialen Konflikten kommen geopolitische Gegensätze.

Im Fokus der USA

Seit dem Ende der Sowjetunion befinde...