»Es gibt keinen Kontakt zu einer kritischen Öffentlichkeit«

Die Ampelregierung spricht sich in ihrem Koalitionsvertrag für eine Abschaffung der sogenannten Anker-Zentren aus. Kurz vor dem Jahreswechsel sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU, dass sich das Konzept dahinter aus bayerischer Sicht bewährt habe und er daran festhalten möchte. Wie sehen Sie das?

Das Konzept »Anker-Zentrum« war so gedacht, dass alle Behörden, die wichtig für Asylverfahren sind, an einem Ort sind. Das Argument der CSU für die Einführung der »Anker-Zentren« war eine Beschleunigung der Asylverfahren. Das ist in der Praxis so nicht eingetreten. In der Realität führen die Zentren dazu, dass die Menschen in den Lagern in vollkommener Isolation leben müssen, sich Entrechtung ausgesetzt sehen und deutlich schlechtere Lebensbedingungen haben, als sie in kleineren Unterkünften hätten.

Von welchen Problemen berichten die Bewohnerinnen und Bewohner?

Die Probleme der Unterbringungsform sind in allen Lebensbereichen sichtbar. Es geht be...