Inflationsursachen

Die Preissteigerungsrate hat in Deutschland im Dezember 5,3 Prozent erreicht. Das ist noch einmal mehr als im Monat zuvor. Man kann froh sein, dass die Europäische Zentralbank (EZB) schnell steigende Preise nicht zum Anlass nimmt, mit höheren Zinsen die Wirtschaft und damit die Nachfrage zu drosseln und so den Preisdruck zu dämpfen. 2008 hatte die EZB genau das versucht und damit die ohnehin beginnende Wirtschaftskrise noch verschärft. Es gibt viele Gründe, warum die Notenbank die Geldmengenausweitung durch Anleihenkäufe unterlassen oder ändern sollte, die anziehende Inflation jedenfalls gehört nicht dazu. Denn die aktuelle, seit einem Jahr beobachtete Teuerung hat andere Gründe als überschäumende Nachfrage. Die Konsumnachfrage insgesamt ist nach wie vor schwach und wird von den steigenden Preisen zusätzlich gedämpft. Die Restriktionen wegen der Pandemie wirken wellenmäßig weiter. Die inflationären Tendenzen kommen nicht in erster Linie von der Nachfrage....