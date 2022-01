Botschafter kehrt zurück

Die Versuche des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den von ihm selbst verursachten, seit drei Monaten schwelenden Konflikt mit Algerien zu beenden, werden auf der anderen Seite des Mittelmeers inzwischen offenbar positiv bewertet. Am Donnerstag kehrte der algerische Botschafter Mohammed Antar Daoud, nachdem er am 2. Oktober vergangenen Jahres abgezogen worden war, an seinen Arbeitsplatz in Paris zurück. Macron hatte damals mit Äußerungen zum regierungsamtlichen Geschichtsverständnis der ehemaligen Kolonie für Empörung und Unverständnis in Algier gesorgt. Seine Einschätzung, das gegenwärtige »politisch-militärische System« dort habe sich auf einem permanent gepflegten, fragwürdigen »Erinnerungserbe« und auf dem »Hass gegen Frankreich« konstruiert, war anschließend in der Pariser Tageszeitung Le Monde veröffentlicht worden. Nur wenige Tage später bereute Macron seine harschen Worte öffentlich und war seitdem bemüht, den schweren außenpolitischen Sc...