Gegründet 1947 Sa. / So., 8. / 9. Januar 2022, Nr. 6

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Aufklärung im Hamburger Sumpf »Cum-Ex«: »Unabhängiger« Experte hat Behörde hinters Licht geführt und Warburg-Bank Millionenforderung erspart Sebastian Edinger Die Aufarbeitung der illegalen »Cum-Ex«-Deals geht weiter: Am Freitag kam der dafür zuständige Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft erstmals im neuen Jahr zusammen. Aufgeklärt werden sollen die Verstrickungen führender Politiker der Hansestadt in die krummen Geschäfte der Privatbank M. M. Warburg. Auf der Agenda standen die Befragung eines früheren Mitarbeiters der Finanzaufsichtsbehörde Bafin sowie Gespräche mit Sachverständigen. Neue Erkenntnisse über die Machenschaften des kriminellen »Cum-Ex«-Netzwerks hatten investigative Journalisten allerdings bereits vor Beginn der Sitzung präsentiert. Es geht um die Hintergründe des Verzichts der Hambu...

Artikel-Länge: 2083 Zeichen

