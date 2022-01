Andrew weiter im Fokus

Am 29. Dezember ist Ghislaine Maxwell von einem US-Gericht des »sexuellen Handels« mit minderjährigen Frauen schuldig gesprochen worden. Sie hatte die Tochter des britischen Medien­tycoons Robert Maxwell in den 1990er und 2000er Jahren ihrem Freund, dem Finanzier Jeffrey Epstein, zugeführt. Epstein war im August 2019 in seiner Gefängniszelle erhängt aufgefunden worden. Maxwell drohen nun mehr als 60 Jahre Haft. Allerdings arbeiten ihre Anwälte bereits an einer Anfechtung des Urteils sowie an der Diskreditierung der am Urteil beteiligten Jury. So berichtete die britische Tageszeitung Guardian am Mittwoch, dass zwei Jurymitglieder in Interviews ausgesagt haben sollen, selbst Opfer sexualisierter Gewalt gewesen zu sein. Maxwells Anwälte fordern nun eine Untersuchung, um herauszufinden, ob eine eventuelle Befangenheit dieser Jurymitglieder vorliegt.

Ähnliche Rückzugsgefechte führt auch der britische Prinz Andrew aus dem Haus Windsor. Er ist das dritte Kind von...