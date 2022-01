Netzshutdown und Kryptogeld

Die Massenproteste gegen gestiegene Treibstoffpreise in Kasachstan haben Auswirkungen auf die digitale Kommunikation in der ehemaligen Sowjetrepublik. Am zweiten Tag in Folge war das Internet am Mittwoch komplett abgeschaltet, die Mobilfunktelefonie war gestört. Auch einige kasachische Fernsehsender haben ihren Betrieb zeitweise eingestellt.

Der Hintergrund der Einschränkungen ist unklar. Allerdings liegt nahe, dass die Regierung damit die Verabredung zu weiteren Protesten verhindern will. Dafür spricht der Umstand, dass die Internetdienste am Mittwoch vorübergehend wieder hochgefahren wurden, als der Präsident Kassym-Jomart Tokajew eine Ansprache hielt, in der er die Demonstrierenden als »terroristische Banden« bezeichnete und ankündigte, die von Russland geführte Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit um Hilfe zu bitten. Wenige Stunden nach der Rede sank die Konnektivität des Landes wieder auf Null.

Es wäre nicht die erste Maßnahme dieser Ar...