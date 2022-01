Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vierter König des Tages: Christian Lindner Annuschka Eckhardt Kinder, Kirchengesang, Blackfacing – zur bunten Mischung der schrägen Dreikönigstraditionen hierzulande gehört seit 1866 auch die Dreikönigskundgebung der sogenannten Liberalen. Seit ihren Anfängen ist sie zu einer FDP-Großveranstaltung mutiert. Die mal mehr, mal weniger kleine Partei kann hier richtig auf dicke Hose machen, jetzt sogar wieder regierungsoffiziös ihrer Hybris frönen. Zunächst die drei Weisen aus dem Land von Morgen – so zumindest sehen sie sich: Michael Theurer, Chef des FDP-Landesverbands Baden-Württemberg, Hans-Ulrich Rülke, Fraktionschef, und Bijan Dj...

