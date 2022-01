Der Schleuser als Symptom

Griechische und französische Autoren, Journalisten und Hilfsorganisationen haben zum Jahreswechsel die Abschottungspolitik der Europäischen Union gegen Flüchtlinge scharf verurteilt. Am Pranger stehen nicht nur Länder wie Polen, Ungarn oder auch Frankreich, die entweder gar keine um Asyl ersuchenden Familien aufnehmen oder nur widerwillig, sondern auch das von dem rechten Premierminister Kyriakos Mitsotakis regierte Griechenland. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) sind in den Jahren von 2014 bis 2021 mehr als 23.000 Menschen, unter ihnen Tausende Kinder, im Mittelmeer ertrunken. Allein im vergangenen Jahr fanden demnach 1.645 Migranten in den Fluten den Tod. Reaktion der EU-Regierungen: Kriminalisierung der Flüchtlinge und der sogenannten Schleuser.

