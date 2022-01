Facebook zahlt nicht

Facebook bleibt knauserig: Die Tochter des Zuckerberg-Imperiums Meta weigert sich, für das gerade begonnene Jahr 190 Millionen Euro Lizenzgebühren für auf Facebook angezeigte journalistische Inhalte an die deutschen Medienverlage zu zahlen. Das teilte die private, deutsche Verwertungsgesellschaft Corint Media (ehemals VG Media) mit Sitz in Berlin in einer Pressemitteilung am 22. Dezember mit.

Corint Media vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von rund 260 Pressedomains. »Nach Google haben wir kürzlich auch Facebook als weiteren großen Nutzer des Presseleistungsschutzrechts ein konkretes Angebot auf Basis der uns bekannten Fakten vorgelegt«, heißt es in der Pressemitteilung. Während Google bereit ist zu zahlen, weist Facebook beziehungsweise der Mutterkonzern Meta Platforms mit seinem Chef Mark Zuckerberg die Forderung zurück. »Meta entzieht sich – nach bekanntem Muster – der geltenden Rechtsordnung und glaubt erneut, die Regeln selber setzen zu könn...