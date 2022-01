Nervensäge des Tages: Emmanuel Macron

Frankreichs Möchtegernmonarch Emmanuel Macron ist eine echte Nervensäge. Das gab er nun ganz offiziell in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Tageszeitung Le Parisien zu: »Ich habe große Lust, die Ungeimpften zu nerven« (»les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder«), lautete seine Botschaft an einen Teil der Bevölkerung, den er kurzerhand auch noch als »Nichtstaatsbürger« bezeichnete.

Das von Macron benutzte Verb »emmerder« mit »nerven« zu übersetzen, ist zugegeben ein wenig euphemistisch. Im Wörterbuch der Académie fr...