»RWE bereitet sich weiter auf den Abriss vor«

Weil der Kohlekonzern RWE das Dorf Lützerath an der Kante des Tagebaus Garzweiler im Rheinland trotz der Klimakrise weiterhin zerstören will, rufen Umweltaktivisten für Sonnabend zum Aktionstag sowohl im Ort selber als auch bundesweit auf. Wie ist der aktuelle Stand?

Fällt Lützerath, kann RWE kilometerweit ins Land baggern und noch massenhaft Braunkohle aus der Erde holen. Soll die 1,5-Grad-Grenze bei der Erderwärmung gehalten werden, muss damit aber sofort Schluss sein. Eine für Sonnabend geplante Großdemo mussten wir wegen der Coronalage absagen. Wir rufen nun zusammen mit Fridays for Future zu dezentralen Aktionen auf. Geplant sind etwa Infostände, Kunstaktionen mit Baumhäusern oder das Aufhängen von Bannern. Vor dem Hof des widerständigen Bauern Eckhardt Heukamp in Lützerath werden wir ein großes gelbes X aufstellen sowie auch am Wall direkt an der Grube. Wir rufen dazu auf, selbige überall in der Republik an Orten aufzustellen, die blockiert werden so...