Ein wenig Licht

Nach einer kurzen Unterbrechung während der Neujahrsfeiertage wird in der österreichischen Hauptstadt seit Montag wieder über die Rettung des 2015 vereinbarten Wiener Abkommens verhandelt. An den seit Anfang April 2021 geführten Gesprächen beteiligt sind neben dem Iran China, Russland und das Europa-Trio Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Die USA, die den »Joint Comprehensive Plan of Action« (JCPOA) im Mai 2018 offiziell aufkündigten und alle früheren Sanktionen wieder in Kraft setzten, sind in die Verhandlungen nur indirekt einbezogen. Der Iran lehnt generell Treffen mit US-Vertretern ab, solange Washington sich nicht an das 2015 geschlossene Abkommen hält.

Kurz vor der Wiederaufnahme der Gespräche überraschte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibsadeh, die internationale Presse am Montag morgen mit der Ankündigung, es gebe jetzt einen gemeinsamen Text als Verhandlungsgrundlage. Das sei möglich geworden, »weil die westliche S...