Sollten die Schulen in Deutschland noch einmal wegen der Pandemie bundesweit geschlossen werden müssen, seien sie besser darauf vorbereitet als noch vor einem Jahr. Das erklärte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Schleswig-Holsteins Schulministerin Karin Prien (CDU), am Mittwoch. Sie hält nicht viel von dieser Maßnahme. »Wir müssen uns klarmachen: Für Kinder und Jugendliche bedeuten Schulschließungen eine massive Einschränkung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten, ihrer Lernchancen, der Chancengerechtigkeit«, hatte Prien am Dienstag dem Fernsehsender Phoenix gesagt. »Das dürfen wir so nicht weitermachen.« Der Vergleich mit anderen Ländern dürfte bei der Einschätzung eine Rolle spielen. Während in der BRD während der Pandemie an mehr als 180 Tagen die Schulen geschlossen oder im eingeschränkten Betrieb waren, seien es in Frankreich 50 Tage und in Schweden rund 30 Tage gewesen, so Prien.

Am Mittwoch trafen sich die Kultusminister der Länder, um über die...