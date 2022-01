Vom Wert menschlichen Lebens

»Das Leben ist weder Zweck noch Mittel; das Leben ist ein Recht.« (Heinrich Heine)

In Deutschland wurde erstmals am 28. Januar 2020 eine Infektion durch ­SARS-CoV-2 festgestellt. Schnell nahm die von diesem Virus verursachte Erkrankung ­Covid-19 auch in Europa pandemische Ausmaße an. Zugleich verbreiteten sich die Schreckensnachrichten, wonach es in einigen Regionen wie Norditalien und im Elsass so viele Erkrankte gab, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigten, dass die vorhandenen Behandlungsmöglichkeiten nicht mehr reichten und das medizinische Personal der betroffenen Einrichtungen entscheiden musste, wem eine lebensrettende Behandlung zuteil und wem sie verweigert wurde. Die Entscheidung darüber, wer leben darf und wer sterben muss, wurde mit dem aus der Kriegsmedizin stammenden Begriff der Triage belegt. Dass diese Triage in den Ländern des globalen Südens tagtäglich praktiziert wird, war und ist den hiesigen Leitmedien und Hütern westlicher...