Nun auch der jüngere Bruder

Einen wunderschönen guten Morgen! Es ist 1985, Finale der U-16-Südamerika-Meisterschaft. Im Stadion von Vélez Sarsfield im Speckgürtel von Buenos Aires treten vor 40.000 Zuschauern niemand Geringeres als Brasilien und das Argentinien von Carlos Pachamé gegeneinander an. Das Traumfinale! Bei den Silberländern ist unter anderem Fernando Redondo dabei, der spätere Real-Madrid-Star.

Schon nach knapp neun Minuten gehen die Boys vom Zuckerhut durch einen Treffer von Natalino mit 1:0 in Führung. Entsetzen macht sich breit im Stadionrund. Dann verleitet Argentiniens Sieben, Lorenzo Frutos von San Lorenzo de Almagro, den Gästetormann André zu einem unnötigen Zeitspiel. Der Schiedsrichter ahndet den Regelverstoß und entscheidet also auf indirekten Freistoß, kurz vor dem Fünfmeterraum. Während der Keeper noch ungläubig reklamiert und sich Freunde wie Feinde in Stellung bringen, konzentriert sich Frutos auf das Leder. Jemand berührt den Kicker des »Ciclón« von hinten ...