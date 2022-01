Re: Jung, arm und ­ausgebremst

Jugendarmut in Deutschland

Von der Zukunft abgewandt zu leben, heißt wohl dies: Keine Altersgruppe in Deutschland ist so von Armut bedroht wie die 18- bis 24jährigen: Rund ein Viertel der jungen Erwachsenen ist betroffen, und die Pandemie hat ihre Lebens- und Ausbildungssituation weiter verschärft. Aicha, Laura, Johannes und Ceyda kämpfen für sich und andere um einen Weg raus aus der Armut. Und wenn der Klassenschwerpunkt wirklich so gesetzt ist, dann ist das gut – aber gerade die paar jungen Menschen, die es noch gibt, werden zusammen kämpfen müssen. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm

Die »Dreigroschenoper« wird auf der Leinwand zu neuem Leben erweckt. Der Spielfilm erzählt vor de...