Transparenzoffensive des Tages: Lobbyregister

Transparenz ist ein schönes Wort. Phonetisch gibt es sicher klangvollere Kandidaten, aber über die Bedeutung lässt sich wenig Schlechtes sagen. Vor allem in sich liberal gebenden Demokratien geht’s nicht ohne das Zauberwort. Denn da sind wir ja alle der Souverän, werden Gesetze in unserem Namen gemacht, Kriege für unsere Werte geführt, Ressourcen für unseren Wohlstand ausgebeutet. Zugegeben: Kapitalstarke Autokonzerne haben einen glühenden Draht ins Bundeskanzleramt. Aber dafür ist Greta Thunberg immer mal wieder in der »Tagesschau« zu sehen. Es hält sich also die Waage.

