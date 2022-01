Anschlag auf Aktivisten

Seit Monaten halten Aktivisten im Wiener Bezirk Donaustadt mehrere Baustellen für eine geplante neue Stadtautobahn besetzt. Die als »Stadtstraße« bezeichnete Autobahn soll Zubringer zur von der grünen Bundesklimaministerin Leonore Gewessler inzwischen gestoppten Lobau-Autobahn sein. Die Stadt Wien bekämpft den Baustopp und die Baustellenbesetzer.

In der Nacht zum 31. Dezember hat eine bislang unbekannte Person einen Brandanschlag auf einen als Witterungsschutz errichteten Holzbau im Eingangsbereich eines der Besetzercamps in der Hirschstettner Straße verübt. Zur Tatzeit hielten sich dort acht Jugendliche auf. Sie entkamen den Flammen nur knapp. Der Bau brannte innerhalb kürzester Zeit vollständig aus. Inzwischen ermitteln Wiener Polizei und Verfassungsschutz in der Sache gegen Unbekannt. Ein Bekennerschreiben ist bislang nicht aufgetaucht.

Laut einer vom Wiener Jugendrat und der Gruppe »System Change, not Climate Change« veröffentlichten Stellungnahme vom S...