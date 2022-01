Das Eisen schmieden

Es ist eine Binsenwahrheit: Verträge sind geronnene Kräfteverhältnisse. Russland hat seine Vorschläge für Sicherheitsgarantien von seiten der NATO zwar in die defensive Formel gekleidet, es könne angesichts deren fortschreitender Expansion entlang seiner Grenzen nicht weiter zurückweichen (Wladimir Putin). Aber der Nachdruck, mit dem Moskau auf Ergebnisse der Verhandlungen mit USA und NATO drängt, zeigt: So redet kein Bittsteller. Sichtbar wird das vor allem auch daran, mit welcher Geschwindigkeit sich Washington trotz des Jahreswechsels zu Gesprächen bereitfanden, und an der Häufigkeit, mit der in den mittelgroßen Hauptstädten der NATO inzwischen wieder die Notwendigkeit von »Dialog« beschworen wird.

Die Auflösung des Rätsels: Auch wenn es die NATO ungern zugibt, aber im Moment hat – für ein Zeitfenster, von dem unklar ist, wie lange es offensteht – Moskau militärisch die Nase vorn. Nicht nur in dem operativen Sinne, dass Russland wahrscheinlich im Falle,...