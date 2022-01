Mit Sack und Pack

Was haben Lionel Messi, Jürgen Klopp und Manuel Neuer in diesen Tagen gemein? Logo, eine Coronainfektion. Über 100 Spieler aus der spanischen Primera Division wurden am Wochenende als infiziert gemeldet, gleich zehn davon beim FC Barcelona, der trotzdem am Sonntag abend bei RCD Mallorca antreten musste und durch einen Treffer seines ungelenken Ersatzangreifers Luuk de Jong mit 1:0 gewann.

Noch schlimmer traf es den mehrmaligen französischen Meister und Tabellensiebzehnten Girondins Bordeaux: Satte 21 Akteure hat es da aktuell erwischt. Aber auch Girondins musste ran, im Pokalspiel bei Stade Brest: 0:3 unterlag man wenig überraschend mit einer B-Mannschaft.

Von vierstelligen Inzidenzen wie in Spanien und Frankreich ist man hierzulande zwar noch ein gutes Stück entfernt, doch dies könnte bereits in ein paar Tagen anders aussehen. ...