Das Silicon Valley ruft

Österreichs Exbundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat einen neuen Job. Im Februar tritt er eine Stelle als »Global strategist« bei der US-amerikanischen Investmentfirma »Thiel Capital« an. Dem Silicon-Valley-Unternehmer Peter Thiel dürften vor allem Kurz’ Kontakte in die osteuropäische Politik von Nutzen sein.

Nach umfassenden Korruptionsermittlungen gegen seine Person und sein engstes Umfeld war Kurz zunächst als Bundeskanzler zurückgetreten, Anfang Dezember legte der frühere Hoffnungsträger der ÖVP dann sämtliche politischen Ämter nieder. Den Schritt begründete der 35jährige damals mit der Geburt seines Sohnes.

Der in den USA lebende Thiel versucht derzeit verstärkt in Europa Fuß zu fassen und investierte bereits in diverse Unternehmen auf dem Kontinent. Thiel selbst ist Mitbegründer von Paypal und stellte bereits früh Facebook Kapital zur Verfügung. Im US-Wahlkampf 2016 trat er – als einer von wenigen aus der Branche – lautstark als Unterstützer von Donal...