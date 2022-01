Möchtegernputschist laufengelassen

Gegen einen Berufssoldaten hat die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus der bayerischen Justiz Ermittlungen wegen des Verdachts »öffentlicher Aufforderungen zu Straftaten« eingeleitet. Ermittelt werde jedoch »in alle Richtungen, soweit strafrechtlich relevante Sachverhalte im Raum stehen«, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft München am Montag. Ein »extremistischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden«, hieß es weiter.

Die Ermittlungen richten sich gegen Andreas Anton Oberauer, in Bad Reichenhall stationierter Oberfeldwebel der Gebirgsjäger. Oberauer hatte in der vergangenen Woche in einem im Internet veröffentlichten Video von der Bundeswehr ultimativ die Rücknahme aller Coronaschutzmaßnahmen, insbesondere der sogenannten Duldungspflicht zur Coronaschutzimpfung für Bundeswehr-Soldaten, verlangt. Der Soldat, der laut der antifaschistischen Rechercheplattform »Exif« seit 2018 AfD-Mitglied ist, hat in den letzten Monaten me...