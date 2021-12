Äußerst profitabel

Die Coronapandemie und die daraus folgenden Shutdowns haben viele Branchen hart getroffen: Hotels, Kneipen, Reisebüros, den Einzelhandel, Fitnesscenter oder die Hersteller von Feuerwerk. Die Reihe wäre um einiges länger, wollte man sie alle nennen. Aber es gibt auch Branchen, die in der Krise kräftig absahnen. Allen voran die Pharmaindustrie, beziehungsweise jener Teil, der Impfstoff herstellt.

The People’s Vaccine Alliance (PVA), eine globale Allianz, die von vielen aktuellen und ehemaligen Staatschefs aus Asien und Afrika sowie von Organisationen wie Oxfam unterstützt wird, hat anhand der Geschäftsberichte im November ausgerechnet, dass Pfizer, Biontech und Moderna mit den Coronaimpfstoffen zusammen 70 Millionen Euro Gewinn machen – am Tag. »Was gerade mit den Covid-19-Impfstoffen verdient wird, das grenzt wirklich an Unanständigkeit«, sagte Frank-Ulrich Montgomery, der Vorsitzende des Weltärztebundes, schon am 6. Mai in einem Interview mit SWR Aktuell. ...