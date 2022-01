»Militärische Vorherrschaft der USA ist vorbei«

Wenn es zum Krieg zwischen den USA und China kommt – liegt es dann nicht auf der Hand, dass die Vereinigten Staaten mit ihren Hightechstreitkräften dem chinesischen Militär haushoch überlegen sind? Glaubt man einschlägigen Experten, dann ist dies ein höchst folgenschwerer Irrtum. Im Oktober etwa meldete sich Nicolas Chaillan zu Wort. Der Mann hatte im September seinen Job als führender IT-Experte der U.S. Space Force gekündigt. Warum? Es gebe »guten Grund, wütend zu sein«, erklärte er gegenüber der Financial Times. Zwar gäben die USA nach wie vor gut dreimal so viel für ihr Militär aus wie die Volksrepublik, doch werde das Geld schlecht investiert, und der notwendige Wandel im Pentagon bleibe aus. Ein Beispiel? Die teuren »F-35« etwa, Kampfjets der neuesten, fünften Generation – in sie würden absurde Summen investiert, während andere, deutlich wichtigere Technologien vernachlässigt würden, schimpfte ­Chaillan. Künstliche Intelligenz etwa, andere Hightechf...