Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Es muss sich einfach generell etwas ändern« Verdi erkämpft in den Krankenhäusern moderate Lohnerhöhungen. Keine Lösung für Personalmangel. Ein Gespräch mit Katharina Jüttner Benjamin Kirchhoff Die Tarifparteien haben Ende November den Vertrag für den öffentlichen Dienst der Länder abgeschlossen. Ergebnis: 2,8 Prozent Lohnerhöhung und eine Einmalzahlung von 1.300 Euro, außerdem erhalten die Beschäftigten im Gesundheitsbereich höhere Zulagen und einen einmaligen »Coronabonus« von 300 Euro. Wie beurteilen Sie dieses Ergebnis? Also, ich sehe darin eher einen Tropfen auf dem heißen Stein und eine Hinhaltetaktik der Entscheidungsträger, damit die Leute jetzt ein bisschen besänftigt werden und damit sie in der Pandemie nicht noch mal streiken. Aber der Grund, weswegen wir überhaupt gestreikt haben, wurde natürlich viel zuwenig beachtet. Was war der Grund? Es muss sich einfach generell etwas in der Pflege ändern. Wir müssen eher darauf aus sein, mehr Wertschätzung in der Gesellschaft zu generieren und kommende Generationen davon zu überzeugen, dass dieser Beruf einer ist, den man gerne ausüben möchte. Mit dem Signal, das bisher gesendet wurde, ist das ni...

Artikel-Länge: 3930 Zeichen

