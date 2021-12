Gesundheit an erster Stelle

Venezuela ist trotz verschärfter Sanktionen der USA und der Europäischen Union im Kampf gegen die Coronapandemie erfolgreicher als südamerikanische Nachbarländer. Am Montag hatte Präsident Nicolás Maduro mitgeteilt, dass 87 Prozent der rund 28,5 Millionen Einwohner bis dahin eine Erstimpfung erhalten hätten. Er hoffe, dass zum Jahreswechsel eine Quote von 90 Prozent erreicht werde, erklärte der Staats- und Regierungschef nach einem Treffen mit Experten zur Planung weiterer Maßnahmen bei der Bekämpfung der Pandemie.

Die US-amerikanische Johns-Hopkins-Universität veröffentlichte am Donnerstag zwar niedrigere Zahlen über den Impferfolg, doch ist die auch von dieser US-Einrichtung bestätigte Letalitätsrate von 1,2 Prozent in Venezuela ein Indiz dafür, dass eher die von Maduro genannten Werte zutreffen. In Nachbarländern ist die Letalitätsrate, das heißt der Anteil der mit dem Virus Infizierten, die an der Erkrankung verstorben sind, mit 2,78 Prozent in Brasili...