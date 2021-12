»Die Frage, wer die Kontrolle hat, ist nicht abstrakt«

In den USA wird über eine wachsende Zahl von Streiks auch in Niedriglohnbranchen gesprochen. Sehen Sie dieses Phänomen auch in Großbritannien?

Wir wissen nicht, ob es eine statistische Zunahme von Konflikten am Arbeitsplatz gibt, aber es zeichnen sich einige Muster ab. Einerseits setzt sich die Serie der »Fire and rehire«-Konflikte (feuern und wieder einstellen, jW) fort. Das Merkwürdige ist, dass diese Angriffe auf die Löhne und Arbeitsbedingungen zur gleichen Zeit stattfinden, in der in der Wirtschaft insgesamt ein Arbeitskräftemangel herrscht. Das verleiht der ganzen Situation eine gewisse Spannung. Wie können die Chefs es wagen, den Lohnabhängigen mit Arbeitsplatzabbau zu drohen, wenn andere Chefs Schwierigkeiten haben, Arbeitskräfte zu finden?

Gelingt es den Gewerkschaften, diese Spannungen aufzugreifen?

Das Problem ist, dass die Gewerkschaften nicht in der Lage sind, ihre größere Verhandlungsmacht in einigen Sektoren zu nutzen, um die Bedingungen in an...