Hoffmann will mehr Tempo

Der Ausstieg aus der Kohleverstromung stellt die vom Abbau des fossilen Energieträgers abhängigen Regionen der Bundesrepublik vor schwerwiegende Probleme. Vor diesem Hintergrund hat der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, am Mittwoch auf das möglichst rasche Schaffen neuer Arbeitsplätze gepocht. »In den betroffenen Regionen wie der Lausitz oder dem Rheinischen Revier muss der Strukturwandel zügig zu neuen guten Arbeitsplätzen und Industrieansiedlungen führen«, sagte Hoffmann der Deutschen Presseagentur in Berlin. »Ein Vorziehen des Kohleausstiegs ist voraussetzungsvoll, was der Koalitionsvertrag richtigerweise bestätigt.« Hoffmann zufolge brauche es »einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, mehr Fortschritt beim Netzausbau und neue Gaskraftwerke«. Dies ist im Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP mit dem Ziel vorgesehen, den steigenden Strom- und Energiebedarf zu wettbewerbsfähigen Preisen zu decken.

