Rechte Räume

In den vergangenen Jahren hätten vor allem zwei Themen die Auseinandersetzung um Städte und deren Gestaltung bestimmt: die sich in steigenden Mieten, Gentrifizierung und Wohnraumknappheit ausdrückende Wohnungsnot sowie die mit der Erderwärmung verbundenen Fragen des Verkehrs und der Gestaltung des öffentlichen Raums, schreibt Britta Kremers in ihrem Einleitungsbeitrag für die neue Lotta. Auch für die Rechte seien diese Themen von Belang – und zwar nicht nur, weil sich eine an Wahlen orientierte Partei wie die AfD zu gesellschaftlich relevanten Konfliktfeldern positionieren müsse. Und so widmet sich die vorliegende Ausgabe der »antifaschistischen Zeitung aus NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen« schwerpunktmäßig dem Thema »Verbaute Ideologie – Architektur und Stadtplanung von rechts«.

In verschiedenen Publikationen der extremen Rechten hätten sich Beiträge zum Thema gehäuft. So sei sich etwa die NPD s...