Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Obdachlos am Bosporus Wenn der Staat nicht hilft Diktatur kann er, der Mann in Ankara. Aber mit dem Sozialstaat hapert es. Die Schere zwischen Armen und Reichen zeigt sich im Stadtbild der 18-Millionen-Metropole Istanbul immer stärker. Die Zahl der Wohnungslosen ist wegen Wirtschaftskrise, Corona und einer hohen Zahl an Flüchtlingen stark gestiegen. Doch Hilfen gibt es kaum. Freiwillige versuchen, die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Arte, 19.40 Uhr Zwölf Uhr mittags Der Tag seiner Hochzeit mit Amy sollte für Marshal Kane auch der letzte Tag als Sheriff sein. Doch plötzlich steht er vor der härtesten Entscheidung seines Lebens, denn der gefürchtete Gangster Frank Miller soll mit dem Mittagszug ankommen. Vor fünf Jahren hat ihn Kane hinter Gitter gebracht. Jetzt fürchtet die St...

Artikel-Länge: 2473 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen