Sie hat bewiesen, dass man sowohl Hollywooddiva als auch Antifaschistin sein kann: Am Montag vor 120 Jahren begann in Berlin Marlene Dietrichs 90 Jahre währender Lebensweg. Nach mehreren deutschen Stummfilmen holte sie Josef von Sternberg in die USA. Später als »Kassengift« verschrien, umwarb sie Goebbels, dem Dietrich allerdings die kalte Schulter zeigte. Sie wurde US-Amerikanerin und trug in Uniform auf ihre Art dazu bei, Europa zu befreien. Nur selten noch führten Chansonreisen Marlene später in beide Teile ihrer Heimatstadt.

Zu Neujahr finden sich die Todestage zweier weltbekannter Europäer, die weniger Stabilität im Umgang mit der Nazidiktatur vorzuweisen haben. Der ältere von beiden, 1888 in Paris geboren, ist der Chansonnier und Schauspieler Maurice Chevalier. Als der in Armut aufgewachsene Künstler 1909 in den Folies Bergère an der Seite seiner langjährigen Freundi...