Unter Strom

Trotz der Tatsache, dass es in der Bundesrepublik im Zusammenhang mit dem Einsatz von Elektroschockpistolen, sogenannten Tasern, durch Polizisten bereits mehrere Todesfälle gegeben hat, kommt die gefährliche Distanzwaffe immer öfter zum Einsatz. Nachdem ursprünglich vor allem Spezialeinsatzkommandos (SEK) mit der Waffen ausgestattet worden waren, um angeblich in gefährlichen Einsatzsituationen nicht sofort zur Schusswaffe greifen zu müssen, wurden Taser in immer mehr Bundesländern auch für den alltäglichen Polizeieinsatz zugänglich gemacht. Und das, obwohl die Waffen vor allem für Schwangere und Menschen, die unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, Drogen gebrauchen oder auf die Einnahme von Psychopharmaka angewiesen sind, schnell zur lebensbedrohlichen Gefahr werden können. Eben dieses individuelle Risiko ist im Vorfeld eines möglichen Taser-Einsatzes für die Beamten nicht einzuschätzen.

Beim Einsatz der Distanzwaffe werden Metalldrähte mit Widerhaken a...