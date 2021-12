Die »Unterklassen« wollen den TSV Havelse noch nicht aus der 3. Liga schreiben – wir lieben unsere Underdogs –, aber in diesem Nachruf auf die Hinrunde möchten wir unserer Sorge Ausdruck verleihen, dass der direkte Wiederabstieg zu befürchten steht. Mit einem Rekord darf sich der Aufsteiger schmücken: Die sieben ersten Spiele gingen allesamt verloren, was noch keinem Drittligateam gelang. Dennoch konnte der Trupp der »Halbprofis« den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen auf acht Punkte reduzieren, nicht nur der Schwäche der anderen wegen. In den letzten vier Auswärtspartien punktete man sogar gegen Aufstiegsaspiranten wie Osnabrück und Saarbrücken. Und nein, das Schlusslicht kommt nicht aus der Havelregion, sondern aus Garbsen, nahe Hannover.

Mitaufsteiger Viktoria Berlin legte in den ersten drei Spieltagen ebenfalls einen Rekord hin: maximale Punktausbeute bei 10:1 Toren. Die anderen Vereine waren gewarnt, aber der Viktoria ging nach der Anfangseuphor...