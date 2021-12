Konfliktstoff in der Weihnachtspost

Wenige Monate nach dem Arbeitskampf kündigt sich bei der Deutschen Bahn (DB) schon der nächste Konflikt an. Kurz vor Weihnachten erklärte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), der Konzern wolle ihren Mitgliedern Ansprüche streichen, die im Tarifvertrag vereinbart worden waren. GDL-Bundesvorsitzender Claus Weselsky sagte, die Bahn-Manager wollten offenbar an den Gewerkschaftsmitgliedern Rache für die letzte Tarifauseinandersetzung nehmen.

Offenbar haben DB-Beschäftigte wenige Tage vor Weihnachten Post von der Konzernspitze erhalten, in dem diese kundtat, welche Tarifverträge sie unter Berufung auf das Tarifeinheitsgesetz (TEG) anzuwenden gedenke. »In dem Anschreiben offenbaren sich einmal mehr die Arroganz, Kaltschnäuzigkeit und Missachtung geltender Vereinbarungen, die die DB gegenüber der GDL seit jeher an den Tag legt«, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Einmal mehr bekunde die Konzernführung den »unumstößlichen Willen«, die GDL z...