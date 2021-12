Vor etwa 20 Jahren verschwanden die Kleidungsstücke aus reiner Wolle und Baumwolle, statt dessen sind nun fast allen Stoffen Kunstfasern beigemischt. Die ganz billigen Textilien, wie sie u. a. bei Kik und Primark angeboten werden, bestehen fast nur aus Plastik. Auf 500 Seiten hat der Historiker Sven Beckert die weltbewegende Rolle der Baumwolle beschrieben: »King Cotton: Eine Globalgeschichte des Kapitalismus « (2015). Sie reicht vom »Kriegskapitalismus«, der mit Gewalt den Baumwollanbau durchsetzte, bis zu seiner Ablösung durch den »Industriekapitalismus« nach der Baumwollsklavenbefreiung in den Südstaaten der USA.

Aber »während Hemden und Blusen etwa für den deutschen Markt vor einem Jahrhundert vielleicht in einer Werkstatt in Berlin oder Frankfurt aus Stoff genäht wurden, der in Sachsen aus amerikanischer Baumwolle gewebt wurde, bestehen sie heute aus chinesischer, indischer, usbekischer oder senegalesischer Baumwolle, die in China, Pakistan oder der T...