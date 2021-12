Gruß aus der Küche

Bei der Frage, wer in der neuen Bundesregierung den außenpolitischen Ton angibt, scheinen sich SPD und Grüne aneinander zu reiben – zumindest wird dies öffentlichkeitswirksam inszeniert. Damit knüpfen sie an die viel bemühte Koch-und-Kellner-Metapher an. Das Bild stammt aus den Zeiten der »rot-grünen« Bundesregierung ab 1998, die bekanntermaßen geschlossen für den ersten Kriegseinsatz deutscher Soldaten nach 1945 stimmte. Im neu geschmiedeten Ampelbündnis stellt sich nun die Frage, ob Kanzler Olaf Scholz und die SPD oder Außenministerin Annalena Baerbock und die Grünen im Konzert der imperialistischen Staaten die erste Geige spielen. Am Montag ließ Baerbock über die dpa verkünden, man wolle künftig geschlossen auftrete...