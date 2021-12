Pfähle ausreißen

Yuval Harari blickt kritisch auf die eigene Spezies und ihre Errungenschaften. Seine fortschrittsskeptische »Kurze Geschichte der Menschheit« wurde zum Weltbestseller und ist im vergangenen Jahr auch in Form einer Graphic Novel in Serie gegangen. Nach Teil eins von »Sapiens«, dem »Aufstieg« der Menschheit gewidmet, liegt seit Ende Oktober nun Teil zwei in den Buchhandlungen aus.

Der Band »Die Falle« beschreibt, wie sich das Leben unserer Urahnen veränderte, nachdem sie sesshaft wurden: Sie wurden zwar zahlreicher, kämpften aber auch mit neuen Krankheiten, ihre Gesellschaften wurden ungleicher. Das kulturpessimistische Narrativ, das sich ideengeschichtlich vom antiken Dichter Hesiod bis in die Gegenwart nachverfolgen lässt, wurde schon 1755 von Jean-Jacques Rousseau seziert: »Der erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam, zu sagen ›Dies gehört mir‹, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentli...