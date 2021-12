Eine Konterrevolution wird besichtigt

Nachdem die französische Armee Anfang September 1870 bei Sedan eine schwere Niederlage gegen die deutschen Truppen erlitten hatte und Kaiser Napoleon III. selbst in Gefangenschaft geraten war, wurde das Zweite Kaiserreich gestürzt. Am 18. Januar 1871 ließ sich Wilhelm I. im Schloss Versailles zum Deutschen Kaiser ausrufen. Die vor allem aus Handwerkern und Arbeitern rekrutierte Nationalgarde verteidigte Paris gegen die deutsche Belagerung, während die neugewählte konservative Regierung in Versailles unter Adolphe Thiers einen Waffenstillstand aushandelte. Gegen den Versuch, die Nationalgarde zu entwaffnen, leistete die Pariser Bevölkerung Widerstand. Am 18. März wurden die Regierungstruppen aus der Stadt vertrieben und die Kommune proklamiert. Der deutsche Kanzler Otto von Bismarck ließ daraufhin die französischen Kriegsgefangenen frei und stellte sie der Regierung Thiers zur Verfügung, um die Kommune niederzuschlagen. Den am 21. Mai in die Stadt eindring...