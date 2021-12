»Liebe, nicht Angst«

Sie wurde vor 69 Jahren, am 25. September 1952, in Hopkinsville im US-Südstaat Kentucky als Gloria Jean Watkins geboren. Die Welt kannte sie jedoch unter ihrem Pseudonym »bell hooks«, und ihre Leserinnen und Leser erkennen diesen Namen sofort an der charakteristischen Verwendung von Kleinbuchstaben. Warum dieser Name und warum in Kleinbuchstaben geschrieben? Dafür gibt es zwei Hauptgründe: erstens, um der Leserschaft deutlich vor Augen zu führen, dass es nicht um sie persönlich, sondern um ihre Arbeit ging. Zweitens gedachte sie damit ihrer Urgroßmutter mütterlicherseits. Das Pseudonym war ursprünglich der Name ihrer indigenen Urgroßmutter Bell Blair Hooks.

bell hooks war eine herausragende Feministin, Dichterin, Autorin und Gesellschaftskritikerin, die mehr als vierzig Bücher – von Essays bis zu Kinderbüchern – veröffentlichte. Sie lehrte als Professorin für die Englische Sprache und als Literaturwissenschaftlerin an der Yale University in New Haven, Conn...