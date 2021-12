Die soziale Ungerechtigkeit ist in Pernambuco und den benachbarten Bundesstaaten im Nordosten Brasiliens sehr ausgeprägt. In den vergangenen Monaten ist unter Pandemiebedingungen und Wirtschaftskrise eine Hungersnot entstanden. Ihre »Bewegung der Landarbeiter ohne Boden«, MST, hat in Ihrem Bundesstaat bereits 890 Tonnen Lebensmittel und 750.000 Essensportionen verteilt. Wie kam es dazu?

Bereits im Jahr 2020 war abzusehen, dass sich die soziale Lage in Brasilien und insbesondere im Nordosten verschärft. In den Städten ist die Lage angespannter als auf dem Land, und deshalb haben wir, eigentlich als Bewegung mit Schwerpunkt auf dem Land, beschlossen, unsere Aktivitäten in der Stadt auszuweiten. Gemeinsam mit Gewerkschaften, Universitäten und anderen sozialen Bewegungen, Organisationen und vor allem Hunderten von linken Aktivistinnen und Aktivisten aus unserem Umfeld haben wir die Kampagne »Solidarische Hände« gestartet. Alle diese Akteure haben wir mit unser...