Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Landgasthäuser ­Weihnachten: Oberbayern Schee is im winterlichen Berchtesgadener Land, auch wenn gerade etwas hochinzidenziell. Gezeigt werden typische Bräuche und Feste der Region wie Querdenken und Nichtimpfen. Nein, Schmarrn: Gastwirte servieren in dieser besonderen Zeit ganz spezielle Leckereien, zum Beispiel ein Duo von Reh und Rind mit Kräuterkruste im Speckmantel. BRD 2018. BR, 19.00 Uhr Re: Zwischen den Fronten Lebensretter an Polens Ostgrenze Die Ärztin Anna Borkowska rechnet nicht mit Anfeindungen, als sie zu ihrem Freiwilligeneinsatz zur belarussischen Grenze aufbricht. Dort irren Hunderte Geflüchtete bei Frost durch die dichten Wälder. Ihnen will Borkowska mit anderen Medizinern der Organisation »Medycy na Granicy« helfen. Aber kaum im Grenzgebiet angekommen, werden die Autos der Helfer demoliert. Doch es gibt auch das ganz and...

Artikel-Länge: 2630 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen