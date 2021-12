Glanz und Ramsch

»Sinn, und dieser Satz steht fest, ist der Unsinn, den man lässt« (Odo Marquard).

Die kapitalistische Ökonomie gilt als leistungsstark, insofern sie eine große Masse und Vielfalt von Waren und Dienstleistungen anzubieten vermag. Wir fragen nach der Qualität der Gebrauchswerte. Das Leitkriterium der Wirtschaft – die Verwertung des Kapitals – ist in einem drastischen Umfang mit einer Fehlentwicklung des Angebots verbunden. Um zufällige Qualitätsmängel handelt es sich nicht. Vielmehr lassen sich verschiedene Vorgehensweise unterscheiden, die zu unnötigen und schädlichen Gebrauchswerten führen. Wer sich vergegenwärtigt, in welchem Ausmaß die Arbeitenden für problematische Gebrauchswerte eingespannt werden, gewinnt einen Ansatz, die Erfolgsmaßstäbe der kapitalistischen Ökonomie in Frage zu stellen.

Manches erweist sich als schlicht überflüssig oder riskant. In einer 2016 veröffentlichten Rezension des immer wieder neu aufgelegten und überarbeiteten Standardwe...