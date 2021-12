»Viele von ihnen sehen sich in einem Endkampf«

Ihre Einrichtung sammelt rechte Publikationen ebenso wie antifaschistische Literatur. Sie dokumentieren aber auch rassistische und antisemitische Aktivitäten in den Landkreisen Northeim und Göttingen in Niedersachsen sowie Eichsfeld in Thüringen. Warum haben Sie jetzt vor den Gegnern der Coronamaßnahmen gewarnt?

Vor dem Hintergrund der Pandemie verzeichnen wir eine Zunahme von verschwörungsideologischen Aufmärschen und Aktionen in Südniedersachsen und Eichsfeld. Diese Aktivitäten gehen in der Regel mit antisemitischen und den Nationalsozialismus relativierenden Aussagen einher, die sich auf die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beziehen.

Können Sie Beispiele nennen?

Auf einer Veranstaltung in Herzberg am Harz wurde der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit Adolf Hitler und die Ungeimpften mit den im Nationalsozialismus verfolgten Jüdinnen und Juden gleichgesetzt. Auf dem Göttinger Zentralcampus gab es eine Schmiererei, bei der neben di...