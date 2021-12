Zurück in die Daseinsvorsorge !

Sollen Alten- und Pflegeheime nicht weiter in die Hände von Private-Equity-Fonds geraten, muss etwas getan werden. Dafür haben Théo Bourgeron, Caroline Metz und Marcus Wolf in ihrer Untersuchung »Finanzialisierung in der Altenpflege« Empfehlungen gegeben.

Finanzinvestoren sollten aus dem Pflegesektor herausgehalten werden. Die »Pflege älterer und hilfsbedürftiger Menschen ist nicht mit der intensiven Profitlogik dieses Sektors vereinbar«. Wo bereits Private-Equity-Fonds Pflegeheime übernommen hätten, müsse die Ausschüttung von Gewinnen »auf ein Maß beschränkt werden, das ...