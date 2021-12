Zum Inhalt dieser Ausgabe | Er küsst die Glücklichen wach So richtig was zum Blättern: Eine lyrische Anthologie zum Ewigkeitsthema Mond Stefan Siegert Ein Buch mit Bändchen. Ein großformatiges Hardcover in Blautönen, voll bis an den Rand mit Lyrik zum Ewigkeitsthema Mond. Das Wörtchen »Prachtband« drängt sich auf beim Anblick dieser für die Zeit der Geschenke gerade rechtzeitig aufgetauchte Sammlung Gedichte deutscher Zunge von der Romantik bis heute. Kein Himmelskörper, nicht die Venus, kein Abendstern oder sonst wer hat vergleichbar starke und widersprüchliche Gefühle in den Menschen hervorgerufen. Der Mond ist der Star. Ob nun fahl und gleißend vorm nächtlichen Sternenzelt oder trüb umwölkt. Er spendet Träume, er bringt die Sehnsucht zum Klingen, er tröstet den Einsamen, er küsst die Glückliche wach. »Es war, als hätt der Himmel die Erde still geküsst«, so der Titel. Er verdankt sich dem neben Goethes »Füllest w...

Artikel-Länge: 2415 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen