Bickelhaupt, Schüttauf

Vermutlich bin ich ihr schon in den 80er Jahren begegnet, ohne zu ahnen, einen zukünftigen Publikumsliebling vor mir zu haben. Damals besuchte ich die Vernissage einer Ausstellung mit sowjetischen Filmplakaten im Zentralen Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft im Palais am Festungsgraben in Berlin. Ruth Bickelhaupt war damals, kurz vor Eintritt in die Rente, für derartige kulturelle Veranstaltungen zuständig. Ihr Enkel Axel war noch ganz klein, und erst, als er sich für Filme begeisterte und kein Budget für Stars hatte, trat sie in seinen Filmen vor die Kamera. Mit weit über 80 startete sie ihre Filmlaufbahn.

Ruth Bickelhaupt wurde 1921 am Tag vor Heiligabend in der sächsischen Malimo-Metropole Limbach als Hotelierstochter geboren. Sie hatte eine Tanzausbildung, aber der Krieg ließ sie in ihrer Kunst nicht zum Zuge kommen. In den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten ...